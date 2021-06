Milano, Mattarella a inaugurazione anno accademico Università Statale

Il discorso di Mattarella

Durante il suo discorso, Mattarella ha affermato che occorre “mantenere alta l’attenzione sulla pandemia”, dalla quale "siamo sulla buona strada" per uscirne "ma non ancora al traguardo". Ha poi aggiunto: "Non è stato uno stress test straordinario solo per l'università, lo è stato per tutti, in ogni parte del mondo ed è bene mantenere alta l'attenzione su quanto avvenuto soprattutto perché quando l'emergenza sarà alle nostre spalle sarà bene non cancellarla dal ricordo, tenerla sempre presente per ricavarne alcuni criteri di comportamento".

"Ognuno ha bisogno degli altri"

"Una delle esperienze che questa drammatica fase dalla quale stiamo cercando di uscire", ha proseguito Mattarella, è che "ognuno ha bisogno degli altri, ciascuno di noi ha avuto bisogno di tutti gli altri e viceversa, e questo è un criterio che speriamo non venga rimosso. Non lo sia a livello di relazione tra le persone, e neanche nelle relazioni tra gli Stati. È un insegnamento che sarà bene custodire e mettere a frutto".

"Da riflessioni pandemia emerge senso valore ricerca"

"Da queste riflessioni sulla pandemia - ha continuato - emerge anche il senso del valore della ricerca e della riflessione critica. Il rettore ha sollecitato una riflessione sulla governance dei nostri atenei, per pervenire a modelli adeguati per efficienza e aderenza ai tempi che attraversiamo, in linea con quanto detto dalla ministra Messa. Ed è la linea che ha attraversato la lectio magistralis del professor Dionigi". Mattarella ha sottolineato come "in questa stagione è emerso agli occhi di tutti il valore della scienza e della ricerca. Non saremo mai abbastanza grati al mondo della scienza per la velocità e l'impegno con cui hanno consegnato all'umanità gli strumenti per sconfiggere la pandemia". Ha poi concluso: "Ci si interroga sempre sul futuro, non lo potremo mai conoscere ma se si forma spirito critico e lo si sviluppa potremo esser certi che lo costruiremo bene".