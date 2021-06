Pensioni, Ape sociale 2021: fino al 15 luglio per fare domanda

5/11 ©Ansa

L’importo dell’indennità è pari a quello della rata mensile di pensione calcolata alla data di accesso alla prestazione, nel caso in cui risulti inferiore a 1.500 euro, oppure pari a 1.500 euro, nell’ipotesi in cui la pensione è pari o maggiore di detto importo. Per accedere, bisogna aver maturato una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a 1,4 volte l'importo della pensione minima Inps (718,20 euro circa). Il beneficio termina in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare