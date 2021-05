5/11 ©Ansa

Il dato risente della bassa età media alla decorrenza delle 168.403 pensioni ai superstiti (38,29 anni) e di quella delle 200.972 pensioni di invalidità previdenziale (41,63 anni), mentre per le 53.634 pensioni di vecchiaia l'età media al momento della liquidazione della pensione era d 53,76 anni. Il dato tiene conto del fatto che sono chiaramente rimasti in vita soprattutto coloro che hanno percepito l'assegno a un'età più giovane. Inoltre erano in vigore diverse regole per l'accesso alla pensione, con le donne che andavano in pensione di vecchiaia a 55 anni