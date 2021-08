1/10 ©Ansa

Molte delle misure per sostenere i lavoratori e i settori più colpiti dalla pandemia sono in scadenza entro la fine del 2021. Il 31 agosto, per esempio, è il termine ultimo per poter spendere il bonus docenti 2021 del valore di 500 euro. Il 30 settembre 2021 termina la possibilità di fare domanda per le indennità Covid da 1.600 euro, 950 euro o 800 euro

Bonus bebè e assegno unico, due agevolazioni per i genitori