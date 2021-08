6/11 ©LaPresse

Per quanto riguarda l’importo dell’assegno ponte, la cifra varia in base all’Isee e al numero di figli. Va da circa 168 euro mensili a figlio per chi ha un Isee fino a 7.000 euro, a circa 30 euro per chi ha un Isee di 50.000. importi maggiorati per chi ha 3 o più figli o figli disabili