Boom di domande per l’assegno unico per i figli nel primo mese. Dal 1° luglio è possibile fare richiesta per il sussidio. Le famiglie che in un mese hanno già inviato la domanda all’Inps sono quasi 250mila, per un totale di 442mila minori coinvolti

Assegno unico per i figli al via da luglio, a chi spetta e a quanto ammonta