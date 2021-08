8/11 ©IPA/Fotogramma

Il bonus è valido anche per andare al cinema o per abbonamenti a rassegne. Può essere utilizzato anche per acquistare film o serie tv su piattaforme con servizio TVOD (Transactional video on demand). Idem per la musica, per concerti, rassegne musicali, o comprare cd, dvd musicali, dischi in vinile e brani musicali online. Non è valido per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. Insomma, il voucher cultura non vale per fare l’abbonamento ad esempio a Netflix o Amazon Prime