Covid, in Danimarca via tutte le restrizioni entro il 10 settembre

Entro il 10 settembre in Danimarca non sarà più in vigore alcuna restrizione anti-Covid. Lo ha annunciato in un comunicato il ministro della Salute, Magnus Heunicke, spiegando che il virus non rappresenta più "una minaccia per la società" grazie all'ampia copertura vaccinale nel Paese (COVID: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE )

Le restrizioni in Danimarca e il “passaporto corona”

Nel marzo 2020, la Danimarca è stato uno dei primi Paesi a introdurre un lockdown parziale chiudendo scuole, attività e servizi commerciali non essenziali. Poi nell’aprile 2021 ha introdotto il cosiddetto “passaporto corona” che consente a chi lo possiede di accedere a luoghi come ristoranti, cinema, palestre e parrucchieri. L'obbligo del pass è stato già revocato il primo agosto per alcune attività, come i musei, e verrà abolito per altri il primo settembre, mentre rimarrà in vigore per i locali notturni fino al 10 settembre. Dal 14 agosto invece non è più obbligatorio indossare la mascherina sui mezzi pubblici.