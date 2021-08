Covid, quando è prevista la quarantena al rientro in Italia

L’estate sta per finire e per molti è tempo di fare ritorno dalle proprie vacanze. Chi ha scelto di partire per l’estero e deve rientrare in Italia può in alcuni casi essere sottoposto a determinate restrizioni, come ad esempio l’isolamento. Di quali Paesi si tratta? A questa e ad altre domande sul tema cerchiamo di rispondere nella rubrica Viaggi Sicuri

L’estate volge al termine e in molti stanno rientrando dalle proprie vacanze. In alcuni casi, però, sono previste restrizioni all’ingresso in Italia, quali ad esempio l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria. Come fare a capire se il Paese da cui si fa ritorno è uno di questi? Per trovare risposta, bisogna consultare i differenti elenchi riportati sul sito del governo, suddivisi a seconda della situaizone epidemiologica. In particolar modo, a essere soggetti a simili restrizioni, sono gli elenchi D ed E. Bisogna prestare attenzione, però, a un punto riportato dal Governo: “Sono previste restrizioni all’ingresso in Italia nel caso in cui il viaggiatore che partisse da un Paese in elenco D avesse transitato o soggiornato in uno degli stati in Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia”.