Viaggi sicuri in tempi di Covid: il tampone per i voli in aereo

Tornare a viaggiare, ma soprattutto poterlo fare in tutta sicurezza. In attesa che arrivi l'estate e prima ancora di scegliere la destinazione da raggiungere, c'è chi si chiede quali siano le regole da seguire, soprattutto se il mezzo di trasporto scelto è l'aereo. Serve un tampone per poter partire? Cosa sono i voli Covid-tested? Nella rubrica Viaggi sicuri cercheremo di rispondere a queste e a molte altre domande sul tema.

La stagione estiva è alle porte e c’è chi, sulla base del proprio calendario di vaccinazione, sta già iniziando a cercare la meta dove poter trascorrere le proprie vacanze. La prima domanda che ci si pone, ancor prima di dove andare, è una: serve il tampone per partire? Non tutte le mete applicano le stesse normative ed è per questo che bisogna far riferimento alle misure adottate dai singoli Stati, disponibili sul sito dell’unità di crisi della Farnesina, Viaggiare sicuri. Questo perché anche i Paesi dell’UE hanno adottato precauzioni differenti, in attesa che il Green Pass europeo entri in vigore.

I voli Covid-tested: come funzionano

Al momento il tampone è necessario per i voli Covid-tested, ovvero quelli autorizzati dal Ministero della Salute mediante un’apposita ordinanza. Ma vediamo in cosa consistono: i passeggeri che prenotano voli Covid-tested, in fase di imbarco, devono consegnare alcuni documenti:

La certificazione che attesti l’esito negativo di un tampone molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato non oltre le 48 che precedono l’imbarco; La dichiarazione di cui all’art.50 del Dpcm 2 marzo 2021; Il Passenger Locator Form.

Una volta atterrati, i viaggiatori devono effettuare nuovamente un tampone molecolare o antigenico all’interno dell’aeroporto di destinazione.

Chi viaggia su un volo Covid-tested è autorizzato a entrare e a transitare nel territorio nazionale, senza dover rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, purché sia in possesso di tutta documentazione richiesta.