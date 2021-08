Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 29 agosto. LIVE

I no-vax annunciano una protesta che vorrebbe bloccare le stazioni di 54 città. Dal 31 agosto non sarà piu' in vigore la quarantena anti-Covid di 5 giorni per i viaggiatori in arrivo in Italia dal Regno Unito se vaccinati e negativi. Prorogate le misure restrittive per i cittadini provenienti da altri Paesi. In Italia, intanto, si registrano 6.860 nuovi casi e 54 morti. Tasso di positività al 2,3%. In lieve calo i ricoveri ordinari (-3), stabili le terapie intensive. Aumentano i casi tra gli over 60