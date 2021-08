Milano, assalto a gazebo M5s: indagati due no vax

E' successo ieri pomeriggio in zona Darsena. "Mentre ero al banchetto per raccogliere le firme a sostegno della lista comunale del MoVimento 5 Stelle e della candidata sindaca Layla Pavone, abbiamo subito un violento attacco che ha distrutto il nostro gazebo e i materiali, mettendo a rischio la nostra incolumità", spiega il senatore M5s Daniele Pesco

"Si è trattato di un episodio di violenza inspiegabile - ha scritto l'esponente grillino Stefano Buffagni sul suo profilo Facebook -, perché gli autori sono quelli che inneggiano alla libertà, a partire da quella di scelta. Si tratta di un episodio gravissimo. Massima solidarietà ai nostri attivisti che non hanno risposto alla violenza e alle provocazioni. Mi auguro davvero di non dover più assistere a scene i questi tipo, cittadini contro cittadini. La violenza va sempre condannata!".

Assaltato ieri pomeriggio un gazebo del Movimento 5 Stelle, allestito alla Darsena di Milano per attività di propaganda in vista delle elezioni amministrative di ottobre, da un gruppo di manifestanti 'No Green pass', radunatisi ieri nel capoluogo lombardo per una protesta. Per la vicenda sono indagati due uomini No vax, accusati di danneggiamento, manifestazione non autorizzata e attentato contro i diritti politici del cittadino. L'inchiesta è stata aperta dal capo del Pool antiterrorismo della Procura milanese, il pm Alberto Nobili, ed è condotta dagli agenti della Digos.

L'attivista aggredito: "Distrutto gazebo e materiali"

approfondimento

Manifestazione No Green Pass a Roma, scontri con la polizia. VIDEO

I militanti M5s hanno vissuto attimi di paura quando un folto gruppo di persone si è radunato attorno al gazebo al grido di 'traditori, traditori'. "A Milano, mentre ero al banchetto per raccogliere le firme a sostegno della lista comunale del MoVimento 5 Stelle e della candidata sindaca Layla Pavone, abbiamo subito un violento attacco che ha distrutto il nostro gazebo e i materiali, mettendo a rischio la nostra incolumità. Spero che i colpevoli vengano sanzionati, va bene esprimere il proprio dissenso, ma sempre nei limiti della non violenza". Lo denuncia, in un post su Facebook, il senatore del MoVimento 5 Stelle Daniele Pesco.

La manifestazione 'No Green Pass'

Circa tremila cittadini contrari al Green Pass hanno protestato ieri a Milano contro le misure messe in campo dal governo Draghi per limitare la diffusione del Covid. Dal movimento '3V' all'associazione 'Ancora Italia', dal forum 'Non nuocere' al 'Fronte del dissenso', sono numerose le sigle che si sono date appuntamento in piazza Duomo per dire 'sì alla libertà' e 'no al green pass' definita dal palco una "misura antidemocratica che non ha nulla a che vedere con la situazione sanitaria, ma serve solo a spaccare la società in persone di serie a e serie b". Gli organizzatori della mobilitazione milanese dal palco hanno stimato in 30mila le persone presenti.

Tafferugli si sono registrati anche in via Torino tra alcune delle persone che si stavano recando alla manifestazione in piazza Duomo e alcuni passanti, per fortuna non degenerato. Nervosismo anche sotto il palco allestito sotto la Madonnina, causato da alcuni manifestanti che volevano prendere la parola, ma il cui intervento non era in programma.