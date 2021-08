Secondo il nuovo report settimanale della Struttura commissariale, la percentuale dei vaccinati tra gli adolescenti ha avuto una forte crescita: raggiunto il 40% nella fascia 12-15 e il 67% in quella 16-19. Restano 138mila i non vaccinati nel personale scolastico. Sono invece oltre 3,8 milioni gli over 50 ancora in attesa della prima dose