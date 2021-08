Covid: crescono vaccinazioni tra giovani e personale scolastico

Percentuali in aumento per ciò che riguarda i vaccini anti-Covid ai giovani. Secondo l'ultimo report settimanale pubblicato dalla Struttura Commissariale per l'emergenza Covid, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, le somministrazioni/dose unica per la fascia 12-15 hanno superato il 40% della platea vaccinabile, mentre la fascia 16-19 ha oltrepassato la soglia del 67%. Il rapporto rivela anche un trend positivo per le vaccinazioni in favore del personale scolastico e universitario. Nell'ultima settimana, la percentuale di persone che ha ricevuto la prima somministrazione di vaccino o dose unica ha raggiunto quota 90,45%. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)