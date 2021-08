5/10 ©LaPresse

Di pari passo sono cresciute le segnalazioni di avvelenamento o di ricoveri per gli effetti collaterali del farmaco. "L'ivermectina al momento - ha ammonito il Cdc - non è autorizzata o approvata dalla Fda per il trattamento del Covid-19. Inoltre il National Institute of Health ha determinato che non ci sono dati sufficienti per il trattamento del Covid-19, e sono in corso test clinici per avere più informazioni in merito a un uso futuro”