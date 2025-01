Amanda Knox a processo per calunnia a Lumumba, udienza in Cassazione

La studentessa americana non sarà presente in aula per l'esame del ricorso contro la condanna per calunnia: per lei, la Corte d'assise d'Appello di Firenze lo scorso giugno aveva emesso una sentenza a tre anni di reclusione. Presente invece Lumumba: "Patrick ha subito danni devastanti, sia morali che economici, dalla calunnia nei suoi confronti", ha detto il suo legale ascolta articolo

È il giorno dell’udienza in Cassazione per il processo che vede imputata Amanda Knox, accusata di calunnia ai danni di Patrick Lumumba. I supremi giudici della prima sezione penale dovranno esprimersi in merito alla sentenza della Corte d'assise d'Appello di Firenze dello scorso giugno che ha condannato a tre anni di reclusione la cittadina americana per avere accusato Lumumba dell'omicidio di Meredith Kercher pur sapendolo innocente. Amanda Knox ha già scontato quasi quattro anni in carcere prima di essere definitivamente assolta nel caso dell'omicidio della studentessa inglese, avvenuto a Perugia la sera del 1º novembre 2007.

Knox non presente in aula Stando a fonti vicine alla difesa, Amanda Knox non parteciperà all’udienza odierna per l'esame del ricorso contro la sua condanna. La donna è infatti rimasta negli Usa. "Siamo molto fiduciosi, abbiamo argomenti forti", hanno detto gli avvocati Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia Donati, difensori di Amanda Knox, entrando in Cassazione per l'udienza. "Amanda non c'è - hanno aggiunto - sta a casa con la sua famiglia aspettando fiduciosa e rispettosa della giustizia italiana e confida di potere chiudere questa sua vicenda". Leggi anche Delitto Meredith Kercher, Perugia set per la fiction di Amanda Knox

Lumumba in Aula: "Credo nella giustizia italiana" Presente invece Patrick Lumumba che, come già riferito dal suo avvocato, "ritiene doveroso essere presente in Cassazione perché ha subito danni devastanti, sia morali che economici, dalla calunnia nei suoi confronti". "Credo nella giustizia italiana - ha detto lo stesso Lumumba entrando in Cassazione per l'udienza - Amanda ha sbagliato, mi ha calunniato e anche se lei non mi ha mai chiesto scusa, mi aspetto che questa condanna sia confermata". E ha poi aggiunto: "Speriamo che oggi si metta fine a questa storia e la condanna accompagni Amanda per tutta vita". L'avvocato Pacelli: "Dopo la povera Meredith, Lumumba è la seconda vittima di questa vicenda giudiziaria. Noi chiediamo giustizia".