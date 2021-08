Covid, lo studio: il latte delle mamme vaccinate può proteggere i bebè

10/11 ©Ansa

Vaccinare le madri per proteggere i bambini non è una novità. "In genere, le future mamme vengono vaccinate contro la pertosse e l'influenza perché queste possono essere malattie gravi per i bambini. Anche i piccoli possono contrarre Covid, quindi la vaccinazione di routine delle madri contro il virus potrebbe essere qualcosa che vedremo in futuro", conclude Valcarce