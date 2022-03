Dolce&Gabbana, David Gandy e J.Lo protagonisti della nuova campagna

Il supermodello inglese e la splendida popstar, insieme negli scatti che presentano i nuovi modelli da vista e da sole, grintosi, scurissimi e sensuali, del brand italiano Condividi

Stile e sensualità, una miscela esplosiva per fare impazzire i fan e le vendite. Dolce&Gabbana punta su David Gandy e J.Lo per la nuova campagna di occhiali da sole e da vista che accompagnerà la nuova stagione. Il modello britannico e la popstar appaiono molto in sintonia ritratti dal prestigioso obiettivo di Mert & Marcus, duo di fotografi di moda londinesi tra i più richiesti del settore. Inutile aggiungere che gli scatti, diffusi in anteprima sui social, sono diventati presto virali.



David Gandy e J.Lo in coppia per Dolce&Gabbana approfondimento Moda, Zendaya protagonista della campagna Valentino I corpi intrecciati di David Gandy e J.Lo, protagonisti della nuovissima campagna pubblicitaria eyewear di Dolce&Gabbana anticipano il mood della prossima estate, una stagione bollente da approcciare con impeto e sensualità, la vera costante di tutte le collezioni del brand italiano. Se, infatti, le altre case di moda non disdegnano proposte che strizzano l'occhio a trend più o meno passeggeri, Stefano Dolce e Domenico Gabbana restano fedeli alla loro linea, sensuale e spregiudicata, che ha reso il marchio celebre nel mondo. Non c'è dubbio, quindi, che siamo davanti a Dolce&Gabbana allo stato puro quando guardiamo le foto con David Gandy, volto storico del brand, e J.Lo le cui pose decise sono sottolineate dal look total black scelto per entrambi la campagna.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

I nuovi occhiali da sole, scurissimi e a mascherina, che ricordano le linee prodotte tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del Duemila, sono perfetti per completare l'outfit monocromo indossato da lui e quello fatto di trasparenze e pizzo scelto per lei. E se il pubblico è abituato (si fa per dire) all'immagine statuaria di Gandy nelle campagne pubblicitarie di D&G, è un piacere ritrovare J.Lo in primo piano fasciata di tulle e merletto nel suo tubino con dettagli a corsetto.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Gandy (@davidgandy_official) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

David Gandy e J.Lo sensuali con gli occhiali da vista e da sole approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck alla prima di Marry Me. FOTO Non solo scatti di coppia ma anche pose singole per i due prestigiosi testimonial del brand. Sul versante maschile, David Gandy è fotografato con i nuovissimi occhiali da vista abbinati a una semplice canotta bianca, un must di stagione che mette in risalto il suo fisico scolpito. Non è da meno J.Lo che con la sua montatura dal bordo nero posa in un completo intimo d'ispirazione bondage e gioielli del brand. Lo scatto è stato pubblicato anche sul profilo Instagram personale dell'attrice e cantante, seguito da quasi duecento milioni di follower: una bella vetrina per il marchio italiano con cui collabora già da diverso tempo.