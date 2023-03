Kourtney Kardashian cambia look, ora è biondo platino FOTO

La nuova felicità coniugale della sorella maggiore di Kim Kardashian, ha spinto la quarantatreenne Signora Barker verso nuove frontiere della sua femminilità all'interno di un'estetica glam chic, più in linea con lo stile del batterista dei Blink 182. Ma la neo bionda “Kourt”, su Instagram, precisa che questo hairstyle per lei non è una novità Condividi

Che la vita di Kourtney Kardashian, signora Barker dalla scorsa estate, abbia preso una nuova ed entusiasmante piega, è evidente anche dalla voglia di sperimentare col look cedendo a desideri probabilmente sopiti da tempo. La primogenita di Kris Jenner ha adottato una inedita acconciatura biondo platino che ha prontamente esibito nel contesto più amato, quello dei social media e più specificamente Instagram dove l'imprenditrice conta un pubblico di oltre duecento milioni di ammiratori.



Il caschetto biondo e super chic di Kourtney Kardashian approfondimento Kim Kardashian protagonista della nuova campagna Dolce&Gabbana VIDEO Alla soglia dei quarantaquattro anni, e nel pieno di quella che ormai sembra essere una nuova vita, Kourtney Kardashian si concede il piacere di mettersi alle spalle una lunga stagione da mamma single per sfoggiare lo stesso hairstyle che aveva nel 1995, un caschetto pari, biondo chiaro, pettinato con la fila al centro. Super chic, ieri come oggi.

Quest'acconciatura inedita per i follower più recenti della founder di Poosh è tutt'altro che una novità per lei che, probabilmente, ci ha messo un po' per convincersi a sottoporsi alla decolorazione necessaria per ottenere la tonalità di biondo desiderata. È probabile che la spinta sia venuta dal medesimo cambio di look di Kim Kardashian, la sorella più piccola di Kourtney, che la scorsa estate è passata dal nero al biondo abbracciando il platinum style per aderire all'estetica Y2K di Dolce & Gabbana, brand di cui è diventata collaboratrice e testimonial - l'ultima campagna dell'imprenditrice è stata diffusa a febbraio 2023.

Più in generale, siamo portati a credere che l'ultimo “colpo di testa” della moglie di Travis Barker rientri nella volontà di aderire, ancora di più, allo stile glam rock del batterista dei Blink 182. Impossibile non notare quanto sia cambiato l'approccio alla moda della Kardashian da quando è diventata partner del musicista.



La nuova estetica della Signora Barker GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip La rivoluzione di Kourtney Kardashian non ha interessato solo il guardaroba. Insieme all'amore, la quarantatreenne ha ritrovato una nuova serenità che si è manifestata con slancio nel suo aspetto esteriore. I cambi di look hanno interessato, naturalmente, i capelli, con una adesione decisa al bob già dallo scorso anno, un taglio amatissimo dalle star e diventato molto richiesto da tutti gli ossessionati dal look delle celebrity.

Oltre alla scelta di look coordinati per le loro apparizioni pubbliche, Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono imposti come “it couple” nel panorama internazionale per l'approccio rilassato e sempre cool alla vita, al punto che persino un mega evento come è stato il loro matrimonio a Portofino, nei racconti della Kardashian davanti alle telecamere del reality The Kardashians, è stato meno stressante di quel che immaginasse.



Travis Barker e Kourtney Kardashian hanno detto sì per la terza volta a Portofino, in Italia, come anticipato dopo il sì civile a Santa Barbara lo scorso 15 maggio. Il matrimonio è stato celebrato all'interno di un fine settimana di festeggiamenti in grande stile cui hanno partecipato tutti i membri della famiglia, compresi i figli degli sposi avuti dalle precedenti unioni Kourtney Kardashian ha scelto ancora una volta l'abito corto per le sue nozze italiane. L'abito è una creazione Dolce e Gabbana realizzato dagli stilisti in concerto con la sposa. In stile retrò, il minidress bustier in tessuto satinato è ispirato alla lingerie ed è arricchito con dettagli in pizzo. La sposa ha indossato guanti lunghi di tulle che lasciavano scoperte le dita Lo spettacolare velo della sposa è certamente l'elemento che ha rubato la scena: completamente ricamato a mano, è stato impreziosito con motivi simbolici e benauguranti realizzati con tecniche che ricordano alcuni tatuaggi di Travis Barker. Riconoscibili, i fiori dei giardini di Portofino, una grande figura della Vergine Maria, e le parole "family loyalty respect" come sigillo delle promesse

Kourtney e Travis: voglia di famiglia Capelli biondi, minigonna in pelle, sandali col tacco alto o stivali da biker, t-shirt oversize con la stampa della band del marito: Kourtney Kardashian gioca a fare la groopie e si diverte a seguire il marito nelle sue avventure musicali, postando spesso su Instagram le tappe delle tournée dei Blink 182 negli States. Evidentemente a suo agio nei panni della moglie di una rockstar, la Kardashian ha ammesso di non perdere di vista l'obiettivo di allargare la famiglia, già composta dai figli di lui e dai suoi, tre, avuti dalla lunga relazione con Scott Disick. A questo scopo, già da prima delle nozze, la coppia si è concentrata sulla fecondazione in vitro, un percorso raccontato anche nelle puntate del reality show ma che i due stanno affrontando con fiducia forti della convinzione che essere genitori sia la soddisfazione più grande delle loro vite da favola.

