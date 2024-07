India: matrimonio Anant Ambani e Radhika Merchant. I look dei vip

5/16 ©Getty

Il matrimonio, che si è svolto il 12, il 13 e il 14 luglio, ha richiesto vari cambi d'abito, per gli sposi e per i loro invitati. Ecco un secondo look delle sorelle Kardashian, con Kim che ha adottato il rosso, colore portafortuna per le nozze in India. Anche gli abiti di Khloé sono ricchissimi di ricami e decorazioni. Quello in foto è di Manish Malhotra