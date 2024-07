Il miliardario indiano Ambani si sposa, i festeggiamenti lunghi 7 mesi

Figlio più giovane di Mukesh Ambani, capo della più grande società del settore privato indiano, Ambani questo weekend si sposa con Radhika Merchant, ereditiera nel settore farmaceutico. I festeggiamenti però sono iniziati a fine dicembre, subito dopo la proposta di matrimonio, tra eventi, crociere e rituali della tradizione indiana ascolta articolo

Sette mesi per arrivare al “sì finale”. Sette mesi di festeggiamenti, rituali indiani, crociere in giro per l’Europa fino ad arrivare alla celebrazione finale di questa domenica, 14 luglio. I protagonisti sono un miliardario indiano e la sua fidanzata: lui è Anant Ambani, il figlio più giovane di Mukesh Ambani, capo della più grande società del settore privato indiano, con un patrimonio netto stimato di oltre 122 miliardi di dollari secondo Forbes; lei è Radhika Merchant, ereditiera nel settore farmaceutico. Il loro matrimonio potrebbe rientrare tra i record per la durata, l’organizzazione e il costo dei festeggiamenti: come riporta la Cnn, la coppia celebra il fidanzamento da fine dicembre, quando Ambani ha fatto la proposta alla sua metà, con una media di un evento ogni sei settimane.

Dicembre: il fidanzamento I soldi non sono certo un problema per la coppia miliardaria che non si è risparmiata in nulla, a partire dalla festa di fidanzamento che ha visto come ospiti d’eccezione personaggi come Rihanna o Justin Bieber. Ma ripercorriamo le tappe di questo matrimonio dei record. Come anticipato, il fidanzamento ufficiale arriva il 29 dicembre 2023, quando Ambani si è proposto alla sua fidanzata Radhika in un tempio nel nord dello stato del Rajasthan. Un momento intimo ma non troppo, considerato che la coppia era circondata da parenti e amici.

Gennaio: “mehndi” e “Gol Dhana” Il 18 gennaio si è tenuta la cerimonia tradizionale indiana del “mehndi”, una giornata dedicata solo alla sposa durante la quale a Radhika Merchant sono state dipinte le mani e i piedi con l’hennè. Il giorno dopo c’è stata invece la vera festa di fidanzamento, “Gol Dhana”, alla quale hanno preso parte personaggi famosi e numerose star di Bollywood.

Anant Ambani e Radhika Merchant alla festa di fidanzamento - ©Getty

Marzo: festa pre-matrimoniale Circa 1200 ospiti, fuochi d’artificio, 500 piatti preparati da un catering stellato composto da circa 100 chef. La festa pre-matrimoniale ha preceduto il giorno della cerimonia di quasi 4 mesi e si è tenuta a Jamnagar, nello stato occidentale del Gujarat. L’evento è stato organizzato in stile Bollywood, con danze e coreografie. Presenti personaggi come Mark Zuckerberg, Bill Gates e Rihanna che si è esibita per gli sposi e tutti i loro ospiti. Prima della festa, la famiglia Ambani ha anche ospitato una cena comune per più di 50.000 abitanti del villaggio fuori Jamnagar.

Maggio: la crociera in Europa Quattro giorni a bordo di una nave charter di lusso: una piccola vacanza che la coppia si è concessa in compagnia di amici, parenti e vip che si sono avvicendati esibendosi in concerti privati, dai Backstreet Boys a Pitbull e David Guetta. La crociera è partita dalla Sicilia: Palermo, Cannes, Portofino per poi rientrare su Roma. Il tutto ovviamente costellato da eventi ed esibizioni.

Luglio: ultimi festeggiamenti e cerimonia Il mese di luglio è il più ricco di eventi che si sono concentrati nelle ultime settimane prima della cerimonia finale di domenica 14 luglio. Il 2 luglio è stato il giorno del "Samuh Vivah", un matrimonio di massa organizzato nella città di Palghar, a circa 70 miglia da Mumbai, durante il quale più di 50 coppie in difficoltà economiche sono state invitate a ricevere regali. Il 5 luglio è invece stato il giorno del “Sangeet”, una serata tradizionale di musica e danza con la performance dal vivo di Justin Bieber. L’8 luglio è stato il giorno dell’“Haldi”, un rituale pre-matrimonio più intimo durante il quale amici e familiari benedicono la coppia di sposi applicando una pasta a base di curcuma su testa, viso e corpo. Il matrimonio in quanto tale inizia oggi, venerdì 12 luglio, e terminerà domenica. La location è il Jio World Convention Centre di Mumbai, un luogo adatto ad ospitare fino a 16mila persone. Sabato ci sarà il "Shubh Ashirwad", la tradizionale cerimonia indiana di benedizioni divine che la coppia di sposi riceve dagli anziani nella loro comunità. L’ultima tappa sarà domenica con il "Mangal Utsav", il ricevimento conclusivo per il quale gli ospiti sono stati invitati a vestirsi in stile "chic indiano". La location di queste ultime due giornate di festeggiamenti è la residenza (di 27 piani) della famiglia Ambani sull’isola di Antilia, nell’Atlantico.

Anant Ambani e Radhika Merchant al Sangeet party - ©Getty