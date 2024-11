Moda, Dolce & Gabbana x SKIMS, la limited edition fuori il 19 novembre

La esclusiva limited edition esplora nuovi orizzonti del Ready-to-Wear contemporaneo fondendo l'inconfondibile estetica del marchio Made in Italy con la versatilità e il comfort dell'intimo modellante ideato da Kim Kardashian.

L'imprenditrice e influencer statunitense è anche la protagonista di una campagna pubblicitaria della capsule insieme a sua sorella Kourtney che omaggia il fascino delle donne italiane



Tra pochi giorni gli appassionati della moda di Dolce & Gabbana e il pubblico dei fan dei prodotti SKIMS avranno a disposizione una esclusiva capsule collection che mette insieme l'estetica e la manifattura di entrambi i marchi, una edizione limitata imperdibile per chi ama lo stile italiano e i capi dal design contemporaneo.

Dolce & Gabbana x SKIMS, appena annunciata dai due brand, è già una delle collaborazioni più attese della stagione, disponibile a partire dal prossimo 19 novembre negli store SKIMS, sull'e-commerce di SKIMS.com, da Neiman

Marcus e in selezionate boutique di Dolce & Gabbana nel mondo.

La capsule Dolce & Gabbana x SKIMS “Nutriamo un affetto sincero per Kim e la sua famiglia. Il nostro legame, fondato su una lunga amicizia, ha ispirato in modo naturale questa nuova collaborazione che nasce all’insegna dell'inclusività e della body positivity - temi che ci stanno a cuore e che sono al centro dei valori di SKIMS”, così Domenico Dolce e Stefano Gabbana si sono espressi nel comunicato stampa che accompagna la notizia dell'arrivo di Dolce & Gabbana e SKIMS, la capsule collection realizzata dal loro brand con quello di Kim Kardashian, sempre più amato dai consumatori di tutto il mondo.

Kim Kardashian, grande ammiratrice dello stile di Dolce & Gabbana, forte della collaborazione per la Spring/Summer 2023, una collezione portata in passerella da lei stessa a Milano durante una sfilata della Fashion Week passata alla storia, ha messo al servizio alcuni dei capi iconici delle collezioni SKIMS, tra cui i set set SKIMS Classic Cotton, per fonderli con il design e le stampe ultra riconoscibili della casa di moda italiana.

Il risultato è una collezione di pezzi che sono la perfetta fusione dei due universi creativi, freschi, contemporanei e desiderabili.

Le prime ad averli indossati sono proprio le due sorelle Kardashian che più hanno collaborato coi due stilisti italiani.

Con Kim, nella campagna d'autore per la collezione, c'è anche sua sorella Kourtney che ha realizzato con Dolce & Gabbana le sue nozze italiane del 2022, un matrimonio evento che ha avuto un grande impatto mediatico (LO SPECIALE TELEVISIVO DELLE NOZZE KARDASHIAN-BARKER). leggi anche Kim Kardashian protagonista della nuova campagna Dolce&Gabbana VIDEO

La campagna d'autore che omaggia l'Italia “È stato un onore collaborare con i miei amici Domenico e Stefano in occasione di questa collezione speciale firmata Dolce&Gabbana e SKIMS”, ha dichiarato Kim Kardashian, co-fondatrice e Chief Creative Officer del brand di shapewear, che ha testato per prima i capi dalle silhouette iconiche del marchio italiano in una campagna scattata dalla fotografa di moda e artista visiva britannica Nadia Lee Cohen.

Negli scatti Kim e Kourtney Kardashian posano con tute aderenti in stampa leopardo col punto vita in evidenza in un contesto che ricorda l'estetica mediterranea da sempre amata da Dolce & Gabbana.

Negli altri due scatti della campagna messi a disposizione dal brand in anteprima, Kim Kardashian si affaccia a una finestra (che sembra un quadro) con un bikini a triangolo animalier, oppure posa con un grembiule e un sensualissimo body in tulle in stile corsetto decorato coi loghi di SKIMS.

Kim e Kourtney Kardashian nella campagna di Dolce & Gabbana x SKIMS - PH Nadia Lee Cohen, Courtesy Dolce & Gabbana

Kim e Kourtney Kardashian nella campagna d'autore di Dolce & Gabbana x SKIMS - PH Nadia Lee Cohen, Courtesy Dolce & Gabbana