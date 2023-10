Skims lancia il Nipple Bra che tiene conto del cambiamento climatico

"La temperatura della Terra sta diventando sempre più calda. Il livello del mare si sta alzando. Le lastre di ghiaccio si stanno riducendo e io non sono una scienziata” così esordisce Kim Kardashian nel video promozionale del suo Nipple Bra, reggiseno disponibile al pubblico globale dal 31 ottobre . Ognuno deve usare le proprie capacità per fare qualcosa per il pianeta, sempre più caldo e sempre più a rischio. Kardashian, usa le armi della seduzione e le sue innegabili capacità di comunicatrice per sottoporre alla sua sterminata platea social, oltre trecentosessantaquattro milioni di utenti solo su Instagram, una problematica urgente: il riscaldamento globale e, da business woman scaltra come poche, allaccia la tematica all'ultima trovata Skims, un reggiseno nato per diventare un cult. Famosa per aver ideato una linea di intimo capace di modellare il corpo in base ai propri desideri, Kardashian si concentra sul seno delle donne la cui anatomia può diventare troppo visibile coi cambi di temperatura . Nessuna donna dovrà più sentirsi in imbarazzo con The Ultimate Nipple Bra perché i capezzoli che spuntano dalla maglietta non sono i suoi ma quelli progettati dai creativi di Skims.

Skims, la donazione a 1% for the planet



Non si scherza né col corpo delle donne - e Kim Kardashian, una delle donne più amate e criticate del pianeta lo sa bene - né col clima ma se ciascuno è chiamato a fare la propria parte, tanto vale usare ironia, femminilità e intelligenza, tutti assi nella manica della star della tv e fashion influencer.

Kim Kardashian, nel presentare online il suo nuovo prodotto, ha specificato che per lei l'ambiente non è solo un pretesto e che con Skims si impegnerà devolvere una fetta dei ricavati delle vendite del suddetto reggiseno a 1% for the Planet, organizzazioni per la tutela ambientale i cui membri si impegnano a trovavre soluzioni per un mondo sempre più sostenibile.

Innovazione, business e occhi puntati sulla tematica green che nella moda è un argomento sempre più discusso.

Inutile dire che non c'è bisogno di essere esperti del settore per rendersi conto che il primo passo verso un pianeta meno inquinato passa per una produzione più contenuta, una filosofia che non sembra appartenere a Skims che ha sempre una nuova collezione in uscita. Del resto, le polemiche sulla sostenibilità dei (tanti) business collegati alle sorelle Kardashian è sempre dietro l'angolo. Una delle ultime ad essere colpita dalle critiche è stata Kourtney che da alcune stagioni presta il nome a Boohoo per una collaborazione di abbigliamento e accessori ma, si sa, il fast fashion non può essere visto di buon occhio da chi tiene all'ambiente e per questo lei stessa aveva chiesto ai suoi fan di studiare con lei una soluzione per non rinunciare al piacere della moda senza gravare ulteriormente su un pianeta già molto compromesso.