La popolare interprete della amatissima Penelope Featherington è la protagonista di una campagna sognante ed eterea che richiama le atmosfere della serie televisiva. Nel guardaroba dell'irlandese le crinoline fanno posto a dress modellanti declinati in una tavolozza di colori soft

Skims, il brand di intimo e abbigliamento modellante ideato da Kim Kardashian, si rifà da sempre alla filosofia della body positivity e, in risposta ai desideri delle donne che vogliono sentirsi belle e desiderabili nel proprio corpo, ha creato intere linee di capi per ogni tipo di silhouette.

C'era da scommettere, dunque, che la magnate dello shapewear, attentissima a coinvolgere per le sue campagne le star del momento, chiamasse alla sua corte una delle grandi protagoniste di questa stagione mediatica, Nicola Coughlan, attrice in primo piano nella terza stagione di Bridgerton - serie televisiva che Kardashian ha ammesso di seguire con trasporto.

Con le sue pose per Skims, sensuali ed esteticamente accattivanti, l'attrice irlandese ha espresso con più forza le sue posizioni sul corpo delle donne, a cominciare dal suo, così straordinario da essere il al centro di una intera campagna pubblicitaria di portata globale.



L'incontro tra Coughlan e Kardashian Kim Kardashian e Nicola Coughlan - la prima, icona del piccolo schermo, la seconda, sulla buona strada per diventarlo - avevano imbastito un legame da lontano, ben prima della collaborazione per Skims.

Anni prima del debutto della terza stagione della serie targata Shondaland, l'attrice irlandese aveva richiamato l'attenzione della star dei reality (che si era dichiarata fan dello show), dicendo che l'americana e la sua famiglia erano stati d'ispirazione per la caratterizzazione dei personaggi della serie. I Featherington, aveva detto Coughlan, si ispiravano un po' alla famiglia Kardashian e anche uno dei corsetti di Penelope delle prime stagioni era stato confezionato su modello di quello indossato dalla ex signora West al Met Gala del 2019.

Un incontro solo rimandato di qualche tempo, quindi, e che ha preso corpo adesso, nel momento in cui la popolarità di Nicola Coughlan, diamante di stagione dello show giunto alla terza stagione, è al massimo.

A margine dello show e del commento delle sue svolte della trama, si è fatto spazio, nelle ultime settimane, il dibattito sulle accuse fatte alla protagonista colpevole di aver alterato le proporzioni del proprio corpo per apparire più magra sullo schermo. L'attrice ha riposto senza mezze misure. La corsetteria, indossata per lungo tempo, è in grado di modellare il corpo, ha detto l'attrice, per questo la sua vita appare, effettivamente, più snella che in passato.

Coughlan ha usato il suo corpo per inviare messaggi sull'accettazione e l'amore per il proprio corpo sia a chi la segue che a chi la denigra. E sia le (parecchio discusse) scene di sesso di Bridgerton che la campagna per Skims, sono la prova che lei si sente più bella che mai. leggi anche Bridgerton, Nicola Coughlan e Luke Newton svelano un incidente sul set

La campagna romantica per Skims La campagna di Nicola Coughlan per Skims, che è stata firmata da Elizaveta Porodina, autrice di scatti particolarmente artistici, quasi psichedelici, è un inno alla bellezza dell'attrice che si è calata nei panni di una dea d'altri tempi.

Dallo sfondo rosa e sognante, all'aggiunta di elementi floreali romantici e quasi onirici, la star sembra muoversi in uno scenario surreale che, comunque, richiama in molti aspetti la favola di Bridgerton.

Coughlan, coi capelli biondi lunghi e mossi in stile venere botticelliana, indossa una mezza dozzina di dress Skims, modelli che fanno parte della linea Soft Lounge.

Gli abiti modellanti, che scolpiscono la silhouette senza costringerla, sono fatti per essere indossati a casa ma anche fuori. Essenziali, con le spalline, con le maniche lunghe o con lo scollo all'americana, sono proposti in questa stagione in tonalità adatte all'estate. Accanto al nero, al nude, al grigio chiaro, spuntano il giallo Lemonade, l'azzurro cielo, il rosa polvere, nuance che chiunque abbia guardato almeno un episodio di Bridgerton, riuscirà facilmente a collegare al guardaroba delle protagoniste dello show. Per aggiungere un po' del fascino dell'Età della Reggenza al guardaroba del nuovo millennio. approfondimento Beauty, Kiko x Bridgerton, la limited edition ispirata alla serie tv

