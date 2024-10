Kanye West e Bianca Censori a Tokyo smentiscono le voci di divorzio

Galeotto fu il Giappone e chi lo visitò. O almeno, così sembra essere accaduto a Kanye West e a Bianca Censori, che smentendo le voci di divorzio, sono stati beccati a fare shopping a Tokyo. Apparentemente più innamorati che mai, tra carezze e tenerezze, il rapper e la modella si abbracciano, coordinati nella medesima mise bianca. Bianca infatti abbraccia Kanye mentre si dirigono al Dover Street Market Ginza, una boutique in un quartiere costoso di Tokyo. E in barba a chi pensava che solo Kanye si fosse trasferito lì da solo.

I precedenti raccontano che Bianca stesse trascorrendo del tempo con la sua famiglia in Australia, dopo essersi separata dal magnate della musica qualche settimana fa. Pareva, secondo i rumors, che fosse proprio lui quello ben determinato a divorziare da Bianca (l'ultimo avvistamento insieme dei due risaliva al 20 settembre, per una giornata di shopping insieme). Voci smentite, dunque. Ma nonostante lui fosse stato visto da solo a un evento di wrestling e in generale tutto faceva pensare a una storia al capolinea, tra il rapper di Donda e l'architetto australiano - almeno per ora - sembra essere tutto risolto.

Una storia "navigata"

Altro che Runaway, come il rapper cantava in uno dei suoi pezzi più celebri. Al netto dei saliscendi umorali del rapper, l'unione tra i due dura da un bel po'. Almeno da quel dicembre in cui Kanye e Bianca convolarono a nozze a Palo Alto, in California. Bianca era l'architetto di Kanye West, lui usciva da una storia tormentata con Kim Kardashian. E oggi il sereno, come confermato dall'account dei fan di Kanye @Yeezymafia, il sereno sembra tornato.