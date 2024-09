Kanye West annuncia il nuovo album: si intitola Bully

Il rapper di Chicago (benché nato ad Atlanta) annuncia il suo nuovo disco, debuttando con la canzone Beauty and the Beast a un evento di ascolto in Cina. Fresco di pubblicazione di una coppia di album intitolati Vultures con Ty Dolla Sign all'inizio di quest'anno, l’artista che ora si fa chiamare Ye ha presentato in anteprima il singolo del suo 12esimo album in studio (a cui se ne aggiungono 5 collaborativi) durante il suo show al Wuyuan River Stadium ad Haikou, in Cina, lo scorso 28 settembre

Kanye West ha annunciato l'uscita del suo nuovo album in studio, intitolato Bully.



Il rapper di Chicago (benché nato ad Atlanta) ha fatto il suo annuncio debuttando con la canzone Beauty and the Beast a un evento di ascolto in Cina.

Fresco di pubblicazione di una coppia di album intitolati Vultures con Ty Dolla Sign all'inizio di quest'anno, l’artista che ora si fa chiamare Ye ha presentato in anteprima il singolo di quello che è il suo 12esimo album in studio (a cui se ne aggiungono 5 collaborativi) durante il suo show al Wuyuan River Stadium ad Haikou, in Cina, lo scorso 28 settembre.



Verso la fine della sua esibizione ad Haikou, ha rivelato in assoluta anteprima mondiale che ha in arrivo una nuova fatica discografica.

"Ho un nuovo album in uscita", ha affermato Kanye West rivolgendosi direttamente al pubblico. "L'album si chiama Bully, e questa canzone si chiama Beauty and the Beast”, queste le parole del cantante prima di fare ascoltare per la prima volta il nuovo brano.



Alcune ore dopo l'esibizione cinese, West ha pubblicato un'immagine dello show sulla sua pagina Instagram, scrivendo come didascalia proprio il titolo del nuovo album da lui annunciato: Bully. Dopo poco, però, il contenuto è stato eliminato, mentre poche ore fa è apparsa un’altra immagine strana e sibillina che riporta sempre la didascalia Bully.

In fondo a questo articolo potete guardare il suo post condiviso su IG, dopo il quale trovate anche un video pubblicato da un account su X in cui West sul palco del suo show in Cina annuncia Bully.