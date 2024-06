Kanye West accusato di molestie sessuali dall'ex assistente

Nuovi guai per Kanye West. Secondo i documenti legali ottenuti da Rolling Stone, l’ex assistente Lauren Pisciotta ha accusato il rapper di molestie sessuali, violazione del contratto e licenziamento senza giusta causa. La donna ha affermato di aver lavorato nell’industria musicale per 15 anni e di aver collaborato con West per alcuni progetti di moda e musicali fino a diventare la sua assistente personale nel 2021, quando avrebbe accettato l’offerta del rapper di ricevere uno stipendio annuale di un milione di dollari in cambio della sua disponibilità 24 ore su 24 e sette giorni su sette. All’epoca Pisciotta guadagnava già la stessa cifra grazie all’account social su OnlyFans, che nel 2022 West le avrebbe chiesto di cancellare in cambio di un milione di dollari. Dopo aver eliminato il profilo, la donna avrebbe ricevuto dal rapper messaggi espliciti, compresi alcuni video, e avrebbe ricevuto telefonate con il pretesto di discutere di questioni di lavoro ma durante le quali il rapper avrebbe compiuto atti di autoerotismo. In un’altra occasione, durante un volo notturno diretto a Parigi, West avrebbe convocato Pisciotta nella sua stanza per parlare e avrebbe chiuso la porta, che sarebbe stata impossibile da aprire dall’esterno. Il rapper avrebbe poi compiuto atti di autoerotismo sotto le coperte fino ad addormentarsi mentre l’assistente stava seduta su una sedia.