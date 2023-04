Indiana Jones 5, Steven Spielberg promuove il lavoro di James Mangold

Il mitico regista che ha firmato i precedenti capitoli della saga cinematografica d’avventura più famosa della storia rivela di aver già guardato e apprezzato molto Indiana Jones e il Quadrante del destino. "Pensavo di essere l'unico in grado di saperlo fare”, ha esclamato (forse con un pizzico di rammarico) alla fine della proiezione

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È arrivato il beneplacito più importante per James Mangold: l'approvazione del padre putativo di Indiana Jones, ossia Steven Spielberg. Il mitico regista che ha firmato i precedenti capitoli della saga cinematografica d’avventura più famosa della storia rivela di aver già guardato e apprezzato molto Indiana Jones e il Quadrante del destino, diretto da James Mangold appunto. "Pensavo di essere l'unico in grado di saperlo fare”, ha confessato (forse con un pizzico di rammarico). Questa frase geniale è stata da lui esclamata alla fine della proiezione speciale della pellicola.

La responsabilità che pesava sulle spalle di Mangold era enorme: essere il primo regista a dirigere un film di Indiana Jones dopo tutti i capitoli personalmente girati da Steven Spielberg è sì un grande onore, ma immaginatevi anche di che enorme onere parliamo…

Eppure pare che James Mangold sia riuscito a non deludere Spielberg.

Il regista statunitense ha voluto elogiare il lavoro di colui che è il suo primissimo successore esprimendosi in termini entusiastici in occasione del Time 100 Summit, tenutosi il 25 aprile a New York.



La battuta di Spielberg: “Dannazione! Pensavo di essere l'unico in grado di fare uno di questi film”

"Ho potuto avere questa grande esperienza due notti fa”, ha raccontato Spielberg al Time 100 Summit organizzato a New York riferendosi a una proiezione esclusiva prima dell'uscita del film. “Bob Iger ha tenuto una proiezione esclusiva per molti dirigenti della Disney e io vi ho preso parte assieme al regista James Mangold. Tutti hanno adorato il film e posso dirlo anch'io, si tratta davvero di un buon film di Indiana Jones. Sono molto orgoglioso di quello che James è riuscito a fare", ha commentato Steven Spielberg.

Mitica è stata anche la battuta finale, un fulmen in clausola che ha steso tutti quanti: "Quando le luci si sono accese, dopo la proiezione, ho guardato gli altri e ho esclamato 'Dannazione! Pensavo di essere l'unico in grado di fare uno di questi film'".

approfondimento Ora è ufficiale: Indiana Jones torna al festival di Cannes

Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, in programma a maggio. Arriverà poi nelle sale italiane il 28 giugno.

Sarà ancora una volta il mitico Harrison Ford a calarsi nei panni dell'archeologo più famoso del grande schermo. Questo nuovo capitolo della saga cinematografica sarà il più lungo di tutta l'epopea, con una durata di circa 143 minuti (pari a più di due ore e 20 minuti).

Il quinto capitolo sarà l'ultimo della saga e Harrison Ford ha già confermato di aver concluso la sua esperienza come Indy. Le lacrime d’addio sono d’uopo. approfondimento Indiana Jones 5, Ford parla del ringiovanimento del film: “Fantastico"