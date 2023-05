Ed era chiaro che anche la conferenza stampa di Jeanne du Barry, il film della regista francese Maïwenn che ha aperto Cannes e che racconta la vera storia di Madame du Barry, cortigiana che divenne la favorita di Luigi XV, si sarebbe trasformata, per Depp, in un’occasione per togliersi qualche macigno dalle scarpe. E a chi gli chiede se si senta ancora boicottato in America, vista anche la campagna social contro di lui sotto l’hashtag #CannesYouNot, risponde: “Boh, no, sì… ma io a Hollywood non penso più”.

IN RITARDO DI UN'ORA

Da un’altra parte sembrava dovesse essere anche mentre la conferenza stampa iniziava. Lui, che dopo la prima di ieri aveva saltato la cena di gala di apertura del Festival, si è fatto attendere a lungo. La regista e il resto del cast presenti e poi la sua sedia vuota. Lunghi minuti di attesa, imbarazzo, incertezza, finché Depp non ha fatto il suo ingresso in sala con quasi un’ora di ritardo sul previsto. Look da rockstar, qual è, Depp è stato di poche parole, ma ha parlato anche del film, in particolar modo del trauma che ha dovuto superare per pronunciare le poche frasi in francese previste per lui dal copione. Poco importa, perché questo film, arrivato in questo momento, per lui è “una specie di miracolo, tutto il resto non ha importanza”. Che sia ritorno o meno, che ci sia per lui un futuro a Hollywood o no, al momento, sembra essere solo un dettaglio.