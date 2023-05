Festival del Cinema di Cannes 2023, oggi l'anteprima di Indiana Jones

Cinema

Festival di Cannes 2023, le pagelle ai look sul red carpet

Dopo la cerimonia di apertura, la settantaseiesima edizione entra nel vivo e fa spazio agli autori, da Wenders ad Almodóvar, a divi come Ethan Hawke e Viola Davis e a top model come Sara Sampaio ed Anja Rubik. Nel giorno di Strange Way of Life, i cui costumi sono firmati da Vaccarello, grande sfoggio di abiti Saint Laurent. Pochi osano altri colori oltre al nero a cura di Vittoria Romagnuolo

Wim Wenders, a Cannes con il film documentario Anselm, ha calcato il red carpet del Festival di Cannes nel pomeriggio, momento della giornata che rende adatti i look midi (vedi quello verde smeraldo di Manuela Lucá-Dazio, a sinistra del regista in foto). Nello scatto, da sinistra: Karsten Brünig, il pittore Painter Anselm Kiefer (su cui è incentrato il titolo), Manuela Lucá-Dazio, il regista tedesco (e davanti a lui il piccolo Anton Wenders e, a chiudere, Donata Wenders. Per il gruppo il voto è 6.5

Zoe Pastelle (a sinistra) ed Amy Jackson (a destra) si sfidano a colpi di bellezza e seduzione, la prima con un abito in maglia metallica che mette in evidenza un perizoma stringatissimo, la seconda con un abito da sera con un super spacco. Audaci ma non proprio convincenti. Voto 6 (per entrambe)