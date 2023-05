Il film del 1979 diretto dal regista Tinto Brass e scritto da Gore Vidal, bollato come “osceno” all'epoca dell'uscita, sarà riproposto alla kermesse cinematografica francese attualmente in corso. Verrà proiettato nella sezione Classic del festival, nell'edizione di circa tre ore, a cui però l'autore dice di non aver preso parte. "Questa versione non è la mia”, afferma Brass dissociandosi dal progetto

Caligola tornerà al Festival di Cannes: il film del 1979 diretto dal regista Tinto Brass e scritto da Gore Vidal, bollato come “osceno” all'epoca dell'uscita, sarà riproposto nell’edizione in corso della kermesse cinematografica francese.

Verrà proiettato nella versione di circa tre ore, a cui però l'autore dice di non aver preso parte. "Questa versione non è la mia”, afferma Brass, dissociandosi da questo progetto.

"Prendo le distanze dalla versione del film Caligola che sarà proiettata al Festival di Cannes”, ha dichiarato all’Ansa in queste ore Tinto Brass, 90 anni.

“Dopo numerose e infruttuose trattative che si sono susseguite nel corso degli anni, prima con la Penthouse e poi con altre figure poco chiare per montare il materiale da me girato e che era stato rinvenuto negli archivi della Penthouse, è stata realizzata una versione alla quale non ho preso parte e che sono convinto non rispecchierà la mia visione artistica’’, aggiunge il cineasta.



Caligola è in programma nella sezione Classic del festival in una versione della durata di ben due ore e cinquantatré minuti. Ma Brass non ci sta, e sottolinea: "Come noto, il montaggio conferisce al film il mio stile personalissimo e se non posso montare il mio film non ne riconosco e non ne ho riconosciuto la paternità. Di Caligola esistono numerose versioni montate da altri, tra cui quella di Bob Guccione, ma nessuna corrisponde al mio progetto originario. Il pubblico di Cannes sarà quindi tratto in inganno dall'uso arbitrario del mio nome. Per ora non aggiungo altro. Della questione si stanno occupando i miei avvocati".