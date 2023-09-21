Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
IPA37294414 - milano gennaio 1998.Tinto Brass ...fotostore

Tinto Brass, tutti i film del regista italiano, maestro del cinema dell'eros. FOTO

Cinema fotogallery
39 foto
©IPA/Fotogramma

Veneziano d'adozione, Tinto Brass, scomparso all'età di 93 anni il 4 novembre 2026, è nato il 26 marzo del 1933 a Milano, registrato all'anagrafe col nome Giovanni Brass. Da "Chi lavora è perduto", il suo lungometraggio d'esordio, ai grandi successi come "La Chiave", ripercorriamo la filmografia del cineasta omaggiato alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 in preapertura col la proiezione della versione restaurata in 4K di "Col cuore in gola"

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

Se domani non torno, il cast del film su Giulia Cecchettin. FOTO

Cinema

Il 6 novembre 2026 uscirà nei cinema il film Se domani non torno di Paola Randi, che racconta la...

15 foto

Tinto Brass, tutti i film del regista italiano. FOTO

Cinema

Veneziano d'adozione, Tinto Brass, scomparso all'età di 93 anni il 4 novembre 2026, è nato il 26...

39 foto
IPA37294414 - milano gennaio 1998.Tinto Brass ...fotostore

Wild Horse Nine, esce il film di Martin McDonagh: il cast. FOTO

Cinema

Il 5 novembre esce al cinema la pellicola ambientata nel 1973, poco prima del colpo di stato in...

12 foto

L'uomo d'acciaio, il cast del film con Henry Cavill stasera in tv

Cinema

Martedì 3 novembre, Italia 1 trasmette in prima serata il film del 2013 diretto da Zack...

11 foto

Ragione e sentimento, le acconciature nei film tratti da Austen

Cinema

Il nuovo adattamento cinematografico da Jane Austen di "Ragione e Sentimento" ha aperto in rete...

10 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Morto Tinto Brass, maestro del cinema erotico ma non solo

    Paolo Nizza

    Elezioni midterm 2026, le reazioni dei vip alla sconfitta di Trump

    Spettacolo

    Il 3 novembre 2026 negli Stati Uniti le elezioni di midterm hanno sancito la vittoria dei...

    Adria Arjona, racconta la relazione con il compagno Jason Momoa

    Spettacolo

    L’attrice parla della relazione con la star di Aquaman in una nuova intervista a W Magazine. Tra...