Tinto Brass, tutti i film del regista italiano. FOTO

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Col cuore in gola è il primo film di Brass girato a Londra, seguito da Nerosubianco e Dropout. Il film è ricco di riferimenti al mondo dell'arte contemporanea (op-art), della musica e del fumetto, e si avvalse della collaborazione di Guido Crepax, che disegnò una quarantina di tavole di storyboard. La pellicola contiene molti riferimenti a Blow-Up e a Michelangelo Antonioni