Tinto Brass, tutti i film del regista italiano. FOTO

1/40 WEBPHOTO

Tinto Brass esordì nella regia con il lungometraggio In capo al mondo (1963), apologo sul disagio giovanile, di cui curò anche la sceneggiatura e il montaggio. Con una sorta di "anarchismo umoristico" il film narra i disagi di un giovane che stenta a integrarsi nella società, ma questa insofferenza verso il potere e le sue istituzioni non venne apprezzata dai censori dell'epoca che gli imposero di rigirare la pellicola da capo. Per tutta risposta Brass le cambiò solo il nome (Chi lavora è perduto), rendendo ancora più esplicito il messaggio politico-sociale.