Tinto Brass, tutti i film del regista italiano. FOTO

Tinto Brass, tutti i film del regista italiano, maestro del cinema dell'eros. FOTO
Veneziano d'adozione, Tinto Brass, scomparso all'età di 93 anni il 4 novembre 2026, è nato il 26 marzo del 1933 a Milano, registrato all'anagrafe col nome Giovanni Brass. Da "Chi lavora è perduto", il suo lungometraggio d'esordio, ai grandi successi come "La Chiave", ripercorriamo la filmografia del cineasta omaggiato alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 in preapertura col la proiezione della versione restaurata in 4K di "Col cuore in gola"