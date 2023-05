Festival del cinema di Cannes 2023, il programma di oggi 17 maggio

Il programma di Cannes 2023 è molto fitto di proiezioni e appuntamenti per veri appassionati di cinema ( LO SPECIALE ). Di seguito i film da non perdere il 17 Maggio , insieme a incontri con professionisti della settima arte davanti e dietro la macchina da presa. La Croisette pulsa di storie e volti che catturano l’attenzione tra le varie sezioni ed eventi collaterali.

Le Retour di Catherine Corsini : due ricchi parigini propongono a Khedidja di prendersi cura dei bambini per un’estate in Corsica. Per la donna questa proposta è un’occasione per tornare con le sue figlie sull’isola che avevano lasciato quindici anni prima in tragiche circostanze.

Monster di Hirozaku Kore-eda , regista che ha vinto la Palma D’Oro ne 2018 per Un Affare di Famiglia: in una cittadina di provincia affacciata sul lago una madre single, un’insegnante che si prende cura dei suoi studenti, una vita tranquilla. Un giorno però scoppia una rissa a scuola, un banale contrasto tra bambini che progressivamente si allarga a tutta la società e che coinvolge i media. Poi, una mattina mentre infuria la tempesta, i bambini scompaiono.

La pellicola Banel e Adama , diretta dalla regista senegalese Ramata-Toulaye Sy , racconta la storia d'amore di una giovane coppia di sposi in un remoto villaggio nel nord del Senegal. Per loro non esiste altro, ma il sentimento che li unisce si scontra con le regole della loro comunità

Il thriller psicologico Anatomie d'une C hute, diretto da Justine Triet , scava nei segreti di una famiglia incentrata sulla figura della scrittrice tedesca Sandra, che vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Dopo la morte di Samuel, avvenuta in circostanze misteriose, Sandra viene arrestata per omicidio e il processo svela non solo la complessa relazione con il marito, ma anche la personalità ambigua della donna. Complica inoltre la situazione la testimonianza di Daniel

Strange Way of Life di Pedro Almodovar : un cortometraggio di genere western con Javier Bardem ed Ethan Hawke. Un uomo attraversa il deserto per fare visita allo sceriffo di Bitter Creek. 25 anni prima i due lavoravano insieme come sicari e sono entusiasti di rivedersi anche se le loro vite hanno preso strade diverse. Ma il motivo del viaggio si rivela ben altro dalla semplice rimpatriata tra vecchi amici.

Occupied City di Steve McQueen : il regista di Hunger parla della sua città di azione, Amsterdam, un luogo che lui racconta tra passato e presente “come vivere con i fantasmi”, partendo dal libro Atlas of an Occupied City di Bianca Stigler , sua moglie. Il film si concentra sull’occupazione nazista offrendo allo spettatore un viaggio attraverso gli ultimi anni di pandemia e proteste.

Un Certain Regard e Speciali

Le Regne Animal di Thomas Cailley: Roman Duris e Adele Exarchopoulos: Un'avventura tra un padre e il figlio, in un mondo in cui alcuni umani hanno iniziato a mutare in altre specie animali.

Incontro con Michael Douglas presente a Cannes per ripercorrere la sua carriera di attore sempre in ascesa. Nella prima giornata di Cannes 2023 è stato premiato con un riconoscimento al suo percorso sul grande schermo tra la commozione di colleghi e fan. “Un titano unico, come attore e produttore”, ha sottolineato Uma Thurman sul palco del Palais des Festivals.

Incontro con Pedro Almodovar che parlerà con il pubblico del suo cinema come regista, dopo aver presentato il suo corto Strange Way of Life che per la prima volta lo avvicina al genere western.