Strange Way of Life, il trailer del western di Almodovar

Strange Way Of Life, cortometraggio di Pedro Almodovar, sarà presentato in anteprima a Cannes 2023 e c’è grande attesa. Il trailer ha aumentato la curiosità intorno a questo prodotto insolito per il regista spagnolo perchè sarà la sua prima volta con il genere western e ha coinvolto due protagonisti internazionali che stanno vivendo una carriera in costante ascesa. Strange Way Of Life sarà distribuito da MUBI in Italia e in America Latina ed è stato girato nel deserto di Tabernas, in Almeria. Con questo Almodovar dirige per la seconda volta un corto dopo Human Voice del 2020 con Tilda Swinton protagonista presentato in anteprima al Festival di Venezia.