Ariana Grande raggiunge un record storico per lo streaming

Ariana Grande (qui le foto più belle della cantante) è la regina incontrastata delle piattaforme musicali di streaming. La cantante ha raggiunto un altro straordinario record su Spotify superando quota 18 miliardi di stream. Un primato incredibile per la cantante che diventa la prima donna a raggiungere queste cifre. Il traguardo è stato raggiunto anche grazie al singolo “Rain on me”, duetto in collaborazione con Lady Gaga e presente in “Chromatica”, l’ultimo album della cantante di “Shallow”. Un grande contributo è arrivato ovviamente dagli album di Ariana Grande, infatti recentemente sempre Spotify aveva reso noto un altro grande record da parte dell’artista statunitense. È infatti l'unica artista femminile di sempre ad avere 3 differenti album con più di 3,5 miliardi di stream sulla celebre piattaforma. Gli album sono "My Everything" (2014), "Dangerous Woman" (2016) e "Thank U, Next" (2019).

Tutte le certificazioni di Ariana Grande

Di pari passo con i record per i passaggi in streaming, Ariana Grande (VIDEO) ha ritoccato anche i numeri delle certificazioni e ora ha raggiunto quota 52,5 milioni di singoli venduti. Con questa cifra ha raggiunto le artiste più certificate dell’Era digitale issandosi al quinto posto dietro a Rihanna, Taylor Swift, Katy Perry e Lady Gaga. Ariana Grande ha conquistato cinque dischi di platino per “7 Rings”, 3 per “Break Up With Your Girlfriend”, 2 per “Thank U, Next” e un disco di platino per i singoli “Boyfriend”, “NASA”, “Needy” e “Goodnight N Go”. L’ennesimo record è arrivato anche grazie al grande successo di “Rain on me”. Il duetto con Lady Gaga è stato accolto con grandi riscontri tra critica e pubblico, inoltre il video ha superato abbondantemente quota 100 milioni di visualizzazioni in meno di un mese dalla sua pubblicazione. La canzone è stata pubblicata il 22 maggio come estratto dell’album “Chromatica” e ha immediatamente conquistato le classifiche di tutto il mondo.

La cover di “Rain On Me” di Frankie, fratello di Ariana Grande

"Rain On Me" ha ispirato anche Frankie Grande, fratello di Ariana, nella pubblicazione di una cover della hit. Una versione intima e dolce per festeggiare i tre anni di sobrietà. In un lungo post su Instagram ha spiegato che la gratitudine che prova ora per questa vita va oltre i suoi sogni più selvaggi: “Mi ricordo dov'ero tre anni fa, prima di riuscire finalmente a cambiare volontà e vita con il programma di ricovero. Le parole di “Rain on me” 'Potrò essere asciutto ma almeno sono vivo' risuonano profondamente per me. Non volevo continuare, volevo disperatamente essere sobrio ma non avevo gli strumenti per arrivarci. Che differenza fanno tre anni. Ora ho gli strumenti per restare sobrio ogni giorno per il resto della mia vita”.