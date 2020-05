Lady Gaga, il nuovo singolo è "Rain on me" con Ariana Grande

Grande attesa per l’uscita “Rain on me” di Lady Gaga. L’artista duetta per l’occasione con Ariana Grande

Il 22 maggio sarà pubblicato “ Rain on me ”, nuovo singolo di Lady Gaga in collaborazione con Ariana Grande . Le due artiste hanno annunciato l’uscita sui social pubblicando la copertina del singolo e annunciando la data di uscita. Il secondo singolo estratto da “ Chromatica ”, nuovo album di Lady Gaga, sarà accompagnato anche da un video, girato prima della pandemia. Tra le indiscrezioni che trapelano sul web le riprese sono durate sei giorni e a dirigere il video é stato il regista cinematografico Robert Rodriguez. Infine è quasi certo che Lady Gaga e Ariana Grande daranno vita ad un’entusiasmante coreografia. La copertina di “Rain on me” si ispira ad una locandina di un film degli anni 90 dove Lady Gaga extraterrestre giace in una grotta con Ariana Grande presente all'ingresso. “Rain on me” è stata prodotta da BURNS, Lady Gaga, BloodPop e Ryan Tedder, mentre la canzone é stata scritta da Savan Kotecha, Max Martin, Ariana Grande e Lady Gaga. Dopo aver svelato la tracklist del nuovo album, l’attenzione dei fan si è rivolta subito a questo duetto. La conferma arriva dal successo del post pubblicato da Lady Gaga ( le canzoni più famose ) che ha superato in poche ore un milione di apprezzamenti.

L’evento benefico “One World Together at Home”

Il singolo arriverà una settimana prima dell’uscita ufficiale di “Chromatica”, nuovo album di Lady Gaga. L’artista ha rimandato la pubblicazione al 29 maggio 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) che ha colpito tutto il mondo. Proprio Lady Gaga ha deciso di dare una mano concreta organizzando l’evento benefico “One World Together at Home” (FOTO) a favore dell'Oms e di medici e infermieri impegnati nella lotta alla pandemia. Tra gli artisti coinvolti anche Rolling Stone, Elton John, Jennifer Lopez, Andrea Bocelli, Beyoncé, Zucchero, Billie Eilish, Chris Martin e Stevie Wonder. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Global Citizen e ha raccolto 127 milioni di dollari. La stessa Lady Gaga (FOTO) si è esibita durante l'evento, durato ben 8 ore. L’evento è già diventato un album composto da ben 79 canzoni che potete ascoltare su tutte le piattaforme digitali di streaming. Durante l’evento “One World Together At Home” è stata data voce anche ai medici coinvolti tra cui le dottoresse italiane Maria Luisa Azzolini (reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano) e Silvia Castelletti (cardiologa dell’Istituto Auxologico di Milano).

“Chromatica”, tutte le info sull’album di Lady Gaga

“Chromatica” è composto da sedici canzoni e vede la partecipazione di Ariana Grande, Elton John e Blackpink. Previsto per il 10 aprile 2020, è stato rimandato al 29 maggio su scelta di Lady Gaga che ha preferito rinviare la pubblicazione a tempi più sereni. Si tratta del sesto album in studio dell’artista che aveva preannunciato il duetto con Ariana Grande. In un’intervista di qualche mese fa aveva dichiarato di aver collaborato con una collega popstar che, come lei, ha attraversato momenti difficili e traumatici durante la propria carriera. “Rain on me” è stata definita dalla cantante come una “celebrazione di tutte le lacrime”: «Mi sono seduta con lei e abbiamo parlato delle nostre vite. Si tratta di due donne che hanno una conversazione su come andare avanti ed essere grate di quello che si sta facendo».