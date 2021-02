Ariana Grande, la versione deluxe di "Positions": info e tracklist

Cinque nuovi brani, quattro inediti e un remix, nell’edizione deluxe di “Positions”, ultimo album della popstar statunitense Condividi:

A quattro mesi dall’uscita di “Positions”, sesto album in studio di Ariana Grande (FOTO), la popstar ha annunciato l’arrivo dell’edizione deluxe del suo progetto discografico di grande successo. Una versione estesa del disco per celebrare l’ottimo riscontro di critica e pubblico. Ariana Grande ha pubblicato sui social tre immagini: una TV con la data del 29 gennaio 2021, uno specchio del bagno con i nomi "Ari, Doja, Meg" scarabocchiato sopra con un cuore e il nome del remix "34 + 35" in cui compaiono, infine ha chiuso la piccola galleria fotografica con una nuova tracklist. Saranno 19 i brani presenti, cinque in più rispetto alla versione originale di cui 4 inediti e un remix. Non sono stati rivelati i titoli delle quattro canzoni.

La tracklist dell’edizione deluxe di “Positions” Questa la tracklist dell’edizione deluxe di Positions di Ariana Grande con quattro inediti presenti ma che non sono stati ancora svelati: Shut Up 34+35 Motive (feat Doja Cat) Just Like Magic Off The Table (feat The Weeknd) Six Thirty Safety Net (feat Ty Dolla Sign) My Hair Nasty West Side Love Language Positions Obvious POV [inedito] [inedito] 34+35 remix (feat Doja Cat & Megan Thee Stallion) [inedito] [inedito] Non è stata rivelata la data di uscita dell’album ma è possibile conoscere le collaborazioni presenti (anche se rumors parlano di altri duetti presenti per gli inediti). Nella versione deluxe di “Positions” ci sono “Motive” con Doja Cat, “Safety Net” con Ty Dolla Sign e “Off The Table” con The Weeknd. Infine la traccia numero 17 è il remix di “34+35” con Doja Cat e Megan Thee Stallion. I quattro inediti cancellati dalla foto hanno ovviamente attirato le attenzioni dei fan che hanno ipotizzato la possibilità di ascoltare dei featuring con Dua Lipa e i BTS.