The Weeknd dona 1 milione di dollari per la guerra civile in Etiopia

"Il conflitto a Tigray dello scorso novembre ha portato alla perdita di posti di lavoro, perturbazioni dei mercati, aumento dei prezzi alimentari e accesso limitato a denaro e carburante", ha affermato il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite , aggiungendo di voler "sostenere 1,4 milioni di queste persone vulnerabili prima che sia troppo tardi". Nel giugno 2020, durante la pandemia da Coronavirus, The Weeknd ha donato 1 milione di dollari in aiuti per la battaglia contro il Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), precisamente 500mila dollari a MusiCares e altri 500mila a un ospedale dell'Ontario, Canada. Due mesi dopo, il cantautore ha anche donato 300mila dollari a un fondo per aiutare le persone colpite dalla devastante esplosione a Beirut, in Libano.

The Weeknd contro i Grammy Awards

In una dichiarazione rilasciata al New York Times, la popstar ha dichiarato di voler boicottare i Grammy Awards. “A causa dei comitati segreti non permetterò più alla mia etichetta di candidare la mia musica ai Grammy”. Secondo il Times i comitati segreti sarebbero gruppi di esperti anonimi che valutano le nomination proposte da centinaia di membri votanti. Harvey Mason Jr., chief executive dell’Academy, ha dichiarato che l’organizzazione è impegnata a migliorarsi da questo punto di vista. “Ci dispiace sempre quando qualcuno è deluso. - ha risposto Mason - Ma dirò che siamo in continua evoluzione. E quest’anno, come negli anni scorsi, ci stiamo impegnando a capire come migliorare il nostro processo di premiazione, e questo comprende i comitati che revisionano le nomination”. Ma The Weeknd non è il primo artista a criticare aspramente i Grammy, considerati gli Oscar della musica. Anche Zayn ha accusato la Recording Academy, sostenendo che le nomination ai Grammy arrivano solo con “regali e strette di mano”. “Fan**lo ai Grammy e a tutti i loro associati. – ha scritto Zayn – A meno che non stringi le mani e mandi regali, non c’è considerazione per le nomination. L’anno prossimo vi mando un cesto di dolci”.