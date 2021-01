"Blinding Lights" di The Weeknd da un anno in top 10 Global chart

Il brano del cantautore canadese rientra al terzo posto dei singoli più venduti negli Stati Uniti e sigla l’ennesimo record in attesa di vederlo nell’Halftime Show del Superbowl Condividi:

Uno dei protagonisti indiscussi del 2020 è The Weeknd (le canzoni più famose). Il cantautore canadese continua a macinare numeri da record e conquistare traguardi finora mai raggiunti da qualsiasi altro artista. Solo qualche giorno fa firmato un nuovo primato con “Blinding Lights”, hits internazionale pubblicata a novembre 2019. Spotify ha certificato che la canzone è da un intero anno in top 10 Global Chart, un traguardo mai raggiunto finora nella storia della piattaforma streaming. Nella stessa settimana il brano, presente nel quarto album in studio “After Hours”, ha raggiunto le 44 settimane in top 10 nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti. “Blinding Lights” è rientrata direttamente al terzo posto, 56 settimane dopo la sua pubblicazione. Solo “Mood” di 24kGoldn Featuring iann dior e “Positions” di Ariana Grande sono riusciti a contenere l’inarrestabile rientro della canzone.

I record di “Blinding Lights” approfondimento Blinding Lights, il remix di The Weeknd con Rosalia Lo straordinario rendimento di “Blinding Lights” è frutto anche dello spot pubblicato negli scorsi giorni sui social di The Weeknd e nel circuito televisivo statunitense. La voce di “Save Your Tears” sarà infatti il protagonista dell’Halftime Show del Superbowl 2021. Quest’anno la finale NLF sarà ospitata al Raymond James Stadium di Tampa e ovviamente sarà differente rispetto alla tradizione a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ma non ha messo a rischio lo spettacolo tradizionale che si tiene durante l’intervallo. Il main sponsor dell’evento Pepsi ha pubblicato il teaser dello spot dove si vedono numerose persone cantare “Blinding Lights”. Ovviamente non poteva mancare The Weeknd a bordo di un’auto di lusso. La canzone è stata anche la più suonata nelle radio del Vecchio Continente nel 2020. Sono innumerevoli i record registrati: "Blinding Lights" ha battuto “Iris” dei Goo Goo Dolls con 19 settimane in testa alle classifiche radiofoniche statunitensi. A distanza di 22 anni il gruppo viene spodestato dal cantautore canadese. Inoltre ha avuto la meglio su “Shape of You” di Ed Sheeran e “Bad Day” di Daniel Powter diventando la canzone con più settimane al primo posto della classifica airplay Adult Pop Songs. Per capire la portata del successo di “Blinding Lights”, basta soffermarsi sul numero di stream raggiunto su Spotify: oltre 1 miliardo e 840 milioni di riproduzioni superando così “Starboy”, altro singolo di successo di The Weeknd e arrivato ad un miliardo e 400 milioni di stream.