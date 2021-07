Angelina Jolie e The Weeknd ancora insieme, paparazzati ad un concerto

L'attrice e il cantante sono stati visti al concerto di Mustafa the Poet venerdì 9 luglio, anche se pare non abbiano partecipato insieme allo spettacolo

Cosa sta succedendo tra Angelina Jolie e The Weeknd ? L'attrice, 46 anni, e il cantante, 31, sono stati avvistati ancora insieme, questa volta ad un concerto. Si tratta del terzo incontro in meno di un mese.

Secondo un insider del Sun, Angelina Jolie e The Weeknd , vero nome Abel Makkonen Tesfaye, sarebbero semplicemente amici. “Anche se lui non ha mai nascosto di avere un’ enorme cotta per lei e nessuno sa cosa potrebbe succedere in futuro” ha precisato. Intanto i due sono stati beccati insieme ad un concerto privato di Mustafa a Los Angeles. A rivelarlo è stato l’account Instagram Deuxmoi, che nelle storie ha pubblicato la foto dell'attrice e regista e del cantautore nella stessa location di Los Angeles. Lei, vestita di nero, era in compagnia delle figlie Shiloh e Zahara, mentre lui, giubbino di jeans e occhiali da sole, si trovava con alcuni amici. Le foto della serata sono poi state pubblicate anche da un sito dedicato a The Weeknd.

Stando a quanto riportato da US Weekly, al concerto c'erano quasi 500 persone, tra cui molte celebrità. La performance stessa è durata circa un'ora, poi le star presenti sono rimaste nel locale per chiacchierare con i loro amici. " Angelina e The Weeknd probabilmente hanno parlato ad un certo punto, soprattutto se si conoscono" ha rivelato una fonte. "Si trovavano anche nella stessa area."

Angelina Jolie e The Weeknd, gli incontri precedenti

approfondimento

The Weeknd pubblica un messaggio misterioso su Instagram

All’inizio del mese la star hollywoodiana e l’artista canadese erano stati beccati a cena insieme al Giorgio Baldi, un noto ristorante italiano di Los Angeles. Come riportato dal Sun, però, i due si erano già visti a giugno a New York, dove avevano pranzato insieme. In quell’occasione lei aveva portato con sé il figlio 17enne Pax, grande fan di The Weeknd. Secondo alcune voci, però, questi incontri nasconderebbero in realtà motivi professionali. "Angelina e The Weeknd hanno avuto un incontro di lavoro – ha precisato una fonte di US Weekly - Andavano molto d'accordo, ma non c'è niente di romantico tra loro due".

Angelina Jolie e The Weeknd, le storie passate

Angelina si trova ancora nel bel mezzo della battaglia legale per l'affidamento dei figli avuti (e adottati) con Brad Pitt, sposato nel 2014 e dal quale ha divorziato nel 2016. Per quanto riguarda The Weeknd, all'inizio del 2015 ha intrapreso una relazione con la modella Bella Hadid, interrotta di comune accordo nel novembre 2016 a causa dei troppi impegni di lavoro. Da gennaio 2017 ad ottobre dello stesso anno ha avuto una storia con Selena Gomez. A partire da aprile 2018 si diffonde la notizia di un ritorno di fiamma tra il cantautore e Bella Hadid, relazione conclusa nuovamente nel 2019.