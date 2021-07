Angelina Jolie e Brad Pitt: scontro legale per l’azienda vinicola

Nuovi guai e scontri in arrivo per l’ex coppia formata da Angelina Jolie e Brad Pitt, amatissima dal pubblico che da sempre spera nel grande ritorno dei “Brangelina”. Nel già complicato intrigo legale per la custodia dei figli, le due star hollywoodiane hanno un’altra questione in sospeso.

Angelina Jolie, infatti, non essendo riuscita a vendere il 50% della Miraval Chateau Winery al suo ancora socio Brad Pitt, dopo 2 anni avrebbe trovato un imprenditore interessato alla sua quota. Così, la star di Maleficent, ha chiesto al giudice di poter iniziare le pratiche per concludere l’affare. Ma il consenso di Pitt non arriva e la situazione resta in stallo.

L’attore, infatti, a causa dell’ordine restrittivo entrato in vigore subito dopo la procedura di divorzio, non è in grado di firmare l’accordo. In una nota, resa pubblica da Fox News, l’avvocato della Jolie, Joseph Mennis, ha chiesto la revoca delle restrizioni, così da poter permettere a Brad Pitt di firmare l’accordo e concludere dunque l’affare, prima che l’acquirente possa cambiare idea.