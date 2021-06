Angelina Jolie vista fuori dalla casa dell'ex marito Jonny Lee Miller

L'attrice è stata avvistata nei pressi dell'abitazione del suo ex a Brooklyn. Era a New York per festeggiare il compleanno con i suoi figli e ha probabilmente sfruttato l'occasione per fare un saluto al vecchio compagno (oggi ottimo amico). Ma le voci che sperano in un ritorno di fiamma si sono unite al coro romantico che ulula d'amore in rete...

Angelina Jolie è stata vista entrare a casa dell'ex marito Jonny Lee Miller, paparazzata proprio mentre entrava nell'atrio di ingresso della sua abitazione newyorkese, situata a Brooklyn. L'attrice era nella Grande Mela per festeggiare il suo compleanno assieme ai figli. Probabilmente ha colto l'occasione per salutare un amico, dato che l'ex coppia di amanti è rimasta in ottimi rapporti. Ma le voci che sperano in un ritorno di fiamma si sono unite al coro romantico, dando il la a un ululato d'amore che trova come megafono la rete... Angelina Jolie indossava un trench lungo di colore beige e una borsa di Louis Vuitton, oltre alla mascherina per proteggersi dal Covid. E un altro dettaglio che forse non va tralasciato è che i capelli erano sciolti... Molti darebbero alla chioma sciolta una valenza di volontà di seduzione maggiore rispetto alla zazzera raccolta in uno chignon o in una coda di cavallo. Però si tratta chiaramente di indizi liberamente interpretati dalla fervida fantasia dei fan, nella speranza di avere una bella love story di cui chiacchierare quest'estate.

La bottiglia in mano



Tuttavia un indizio che farebbe pensare a una cena a casa dell'ex marito, (cena forse romantica, chissà) è il cadeau che Angelina Jolie ha portato con sé. Aveva in mano una bottiglia firmata Peter Michel. Manca solo il lume di candela e il mistero è risolto, insomma... Sui social tutti si stanno tramutando in investigatori privati, facendo il tifo per la coppia di ex amanti ora buoni amici che in tanti sperano di rivedere con la fede al dito.

Per adesso, però, l'unica vera non è quella nuziale ma la vera passione per il gossip del pubblico. Potrebbe infatti trattarsi di una normalissima reunion tra vecchi amici (solo Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Joey e Chandler possono farle, scusate?)



Il matrimonio tra Angelina Jolie e Jonny Lee Miller è durato poco: sposatisi il 28 marzo del 1996, si sono separati soltanto dopo un anno, per poi divorziare nel febbraio del 1999. I due sono rimasti in ottimi rapporti.



Come tante delle relazioni di Angelina Jolie, anche per questa si può dire che "galeotto fu il set": lei e l'attore inglese erano infatti co-protagonisti del film Hackers del 1995.



Che si sia trattato di una serata romantica oppure di una rimpatriata tra vecchi amici, di certo incontrare una persona cara non può che aver fatto piacere all'attrice, specialmente in questo periodo molto critico della sua vita.

Ricordiamo infatti che Angelina Jolie sta affrontando un difficile divorzio con l'ex marito, Brad Pitt, da cui si è separata 6 anni fa.



"Mi sono separata per il bene della mia famiglia, dei miei figli. È stata la decisione giusta. Continuo a concentrarmi sul loro recupero", aveva dichiarato Jolie a proposito della decisione di separarsi.

Ma una battaglia legale per avere i figli ha visto schierarsi in un testa a testa i due ex, mettendo entrambi a dura prova anche psicologicamente. La loro guerra si è conclusa, per adesso, con l’ottenimento da parte di Pitt della custodia congiunta di cinque dei sei figli, ossia Pax, 17 anni, Zahara, 16, Shiloh, 14,e i gemelli Knox e Vivienne, 12.



L'altro figlio, Maddox, ha ormai 19 anni quindi non è soggetto alla decisione del tribunale. Da tempo ha chiuso i rapporti con il padre, chiedendo perfino di non usare più il suo cognome.