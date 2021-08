The Weeknd, Take My Breath è la nuova canzone in uscita

Il singolo arriverà sul mercato il 6 agosto, come comunicato dal cantante su Instagram Condividi:

L’attesa è quasi terminata. L’artista, classe 1990, ha finalmente annunciato il comeback discografico con una serie di post sul profilo Instagram che vanta più di trentadue milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

The Weeknd, l’annuncio su Instagram approfondimento Angelina Jolie e The Weeknd ancora insieme, paparazzati ad un concerto Take My Breath è il titolo della nuova canzone di uno dei protagonisti indiscussi del mondo delle sette note. Nelle scorse ore The Weeknd ha svelato l’uscita del brano con una breve anteprima. Parallelamente, la voce di Save Your Tears ha annunciato anche la data di distribuzione, ovvero il 6 agosto.

approfondimento The Weeknd azzera il suo account Instagram: novità in arrivo Successivamente The Weeknd ha condiviso due post che potrebbero essere stati estratti dal videoclip ufficiale del brano; a questo punto non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi.