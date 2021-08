The Weeknd, Take My Breath: il testo della nuova canzone

Il tanto atteso comeback discografico è finalmente avvenuto, infatti nelle scorse ore The Weeknd ha pubblicato il nuovo singolo Take My Breath che ha immediatamente ottenuto grande successo.

Ora, il cantante è pronto a scalare nuovamente le classifiche a livello internazionale con il brano Take My Breath, il cui video ufficiale ha immediatamente ottenuto riscontri straordinari.

The Weeknd, Take My Breath è la nuova canzone in uscita

The Weeknd, il successo

Da Wicked Games a In Your Eyes, da In the Night a Party Monster, nel corso degli anni The Weeknd ha dominato il mercato discografico, tra i suoi brani di maggior successo Blinding Lights, certificato con ben otto dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di otto milioni di copie.

Tra gli album più amati troviamo Starboy e After Hours, quest’ultimo supportato dall’imminente tour che lo vedrà protagonista in giro per il mondo.