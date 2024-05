Ed Sheeran ha suonato per i bambini dell'ospedale di Boston

Il cantautore si è esibito per più di 100 piccoli pazienti e per le loro famiglie nei suoi grandi successi Perfect e Castle on the Hill. "Tutti qui parleranno di questo giorno speciale negli anni a venire”, ha dichiarato un portavoce

Ed Sheeran accarezza le corde della chitarra e intona Perfect, una delle sue canzoni più amate dal pubblico. Giovedì 23 maggio, però, il cantautore non si è esibito in un concerto per i suoi fan, ma ha suonato al Boston’s Children Hospital per più di 100 piccoli pazienti e per le loro famiglie . Durante la visita, il vincitore di quattro Grammy Awards ha incontrato e scattato foto con i bambini e ha interpretato anche Castle on the Hill, altro brano tratto dall’album Divide. La performance è stata trasmessa anche nelle camere dei pazienti che non hanno potuto essere presenti. “Ed ha riempito l’ospedale con un’energia così positiva”, ha dichiarato a NBC 10 un portavoce dell’ospedale. “Sappiamo che tutti qui parleranno di questo giorno speciale negli anni a venire”.

LEZIONI DI MUSICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BRIGHTON

Il 10 maggio Ed Sheeran aveva visitato la Fairlight Primary School di Brighton, nel Regno Unito, dove aveva assistito alle lezioni di musica, aveva donato cinque delle sue chitarre e aveva eseguito per gli studenti i suoi grandi successi Shape of You, Perfect e Bad Habits. “L’arrivo di Ed Sheeran alla Fairlight Primary School non è una cosa da tutti i giorni”, ha dichiarato il preside della scuola, Damien Jordan. “È stato fantastico con tutti quelli che ha incontrato – interessandosi a loro, parlando con loro – ed è stato molto umile”. Durante la visita organizzata da Create Music, che supporta l’educazione dei musicisti di tutte le età, “si è preso il tempo per ascoltare i bambini e incoraggiarli. Ci ha raccontato di come ha lottato a scuola ma di come la musica l’ha aiutato e incoraggiato e di come ora voleva fare lo stesso”. Lo scambio è stato reciproco: alcuni studenti hanno insegnato alla popstar a suonare We Will Rock You dei Queen su un glockenspiel. “I bambini sono usciti da scuola raccontando tutto ai genitori e nessuno ci ha creduto. Ma era vero al cento per cento – bisognava essere lì per crederci”.