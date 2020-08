Andrea de Sica torna alla regia: partite le riprese di Non mi uccidere

Il romano torna a lavorare con Alice Pagani , già diretta nelle due stagioni della serie Netflix “Baby” ( il teen-drama è stato prolungato per una terza stagione ). La giovane attrice, che ha interpretato la parte di Ludovica Storti/Desirée nella già citata serie televisiva, si rimette in gioco dopo aver vinto il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno 2019 per la sua interpretazione in “Loro” di Paolo Sorrentino. La pellicola, prodotta da Warner Bros. Entertainment e Vivo film, arriverà nelle sale nel 2021.

LA TRAMA DI “NON MI UCCIDERE”: IL NUOVO “TWILIGHT ITALIANO”

“Non mi uccidere” è liberamente tratto dal romanzo di Chiara Palazzolo, pubblicato nel 2005 da Piemme Edizioni. Era il primo volume di una trilogia gothic dark che racconta la storia di Mirta e della sua alter ego Luna. Successivamente sono stati pubblicati i sequel “Strappami il cuore” (2006) e “Ti porterò nel sangue” (2007).

Questa la sinossi ufficiale del nuovo film di Andrea De Sica, definito da Vanity Fair come il nuovo “Twilight italiano”: “Mirta ama Robin alla follia, lui le promette che sarà amore eterno. In una notte di luna piena la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e non può che sperare che Robin faccia lo stesso, proprio come le aveva promesso. Ma niente è come prima. Mirta capisce di essersi trasformata in una creatura che per sopravvivere si deve nutrire di carne umana. Ha paura. Braccata da uomini misteriosi, combatte alla disperata ricerca del suo Robin”.