Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i primi mesi da genitori

«Io ho fatto tutta la fatica e poi somiglia a lui». Ospite di Silvia Toffanin nel programma Verissimo insieme al marito Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha scherzato sulla nuova vita da genitori di Matilde, nata il 3 gennaio. La Divina ha ripercorso gli attimi del parto: «Ho fatto il cesareo d’urgenza perché a 48 ore dalle contrazioni la bimba aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre. Ho avuto contrazioni violente, dopo tutte quelle ore ero esaurita, mi sorreggeva mio marito perché non riuscivo neanche a stare in piedi». Emozioni forti anche per Giunta, che ha assicurato di aver mantenuto la calma da vero sportivo. «Quando l’ho presa in braccio la prima volta è stato emozionante, ho pianto e quel primo pianto è stato una liberazione. La prima settimana è stata pesante, dopo un cesareo del genere. Quei momenti sono stati molto difficili, ma poi capisci la bellezza di questo momento», ha proseguito l’ex nuotatrice.