Nuoto, tutti i successi di Federica Pellegrini alle Olimpiadi

In questa specialità, è la primatista mondiale nei 200 metri (in vasca lunga) ed europea nei 400 metri (in vasca lunga). Ha rappresentato l’Italia per la prima volta ai Giochi Olimpici di Atene 2004, quando a soli 16 anni ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 metri, diventando all’epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale

Pellegrini qualificata per l'Olimpiade di Tokyo