Nuoto, Pellegrini: "Mi ritiro dopo la International Swimming League"

Le gare in Campania saranno "i supplementari" della sua carriera, ha detto la campionessa. Sicura la rinuncia agli Europei 2022 che si terranno a Roma: "La fatica è tanta, presto avrò 33 anni. Ho già stressato moltissimo corpo e mente"

Federica Pellegrini si ritira, ma non subito: prima ci sono le Olimpiadi di Tokyo e poi l'International Swimming League, in programma a Napoli dal prossimo 26 agosto al 30 settembre e visibile su SkySport. Le gare in Campania saranno "i supplementari" della sua carriera, ha detto la nuotatrice. "Volevo chiudere con l'Olimpiade, ma c'è quest'opportunità e mi piace l'idea di chiudere a Napoli, con la Isl che sarà una vetrina bellissima", ha sottolineato Pellegrini.

Niente Europei 2022 a Roma

È invece sicura la rinuncia agli Europei 2022 che si terranno a Roma: "La fatica è tanta e presto compirò 33 anni. Ho già stressato moltissimo corpo e mente. Visto che ci tenete tanto, sappiate che quelle di Napoli saranno le ultime gare della mia carriera, così i tifosi italiani e napoletani potranno rivedermi". Sulla decisione di posticipare il proprio ritiro di due mesi, Pellegrini ha spiegato che "ha influito la pandemia. L'ultimo anno e mezzo di sotp mi ha dato lo stimolo per continuare e arrivare fin qui".

Il suo futuro

Come spiega Sky Sport, ci potrebbe tuttavia essere l'opportunità di vedere Pellegrini in vasca dopo Napoli, qualora la squadra dei Centurions (diretta da Domenico Fioravanti) dovesse qualificarsi per le finali di dicembre della Isl: "La squadra non si abbandona mai". E il futuro? "Non ci ho ancora pensato, non vedo perché dovete farlo voi".