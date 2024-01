Federica Pellegrini ha partorito, è nata la figlia Matilde

È nata la mattina del 3 gennaio la piccola Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. A darne notizia su Instagram è stato il marito condividendo la prima foto con l'ex nuotatrice e la bimba in braccio dopo il parto: "Due giorni complicati. Finalmente sei arrivata", ha scritto Giunta, ringraziando "gli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore". Il post ha raccolto migliaia di like e commenti in pochi minuti. L'ex campionessa veneta aveva annunciato la gravidanza con un video a luglio.

La lettera di Pellegrini alla figlia

A inizio dicembre Pellegrini aveva scritto una lettera alla figlia, pubblicata da Vanity Fair, dopo il drammatico femminicidio di Giulia Cecchettin. "Nascerai in un mondo difficile, ma spero con tutto il cuore di darti gli strumenti per poter scegliere. Tutti ci siamo trovati in momenti bui, o in compagnie sbagliate, ed è in quel momento che devi decidere che strada prendere", aveva scritto l'ex campionessa rivolgendosi ancora alla piccola: "Amati, abbi sempre tanto rispetto di te stessa, e agisci di conseguenza". Pellegrini aveva anche sottolineato l'importanza di riconoscere il vero amore, "che oggi invece si confonde tantissimo con la gelosia". Intervistata dalla rivista, aveva anche raccontato anche il sessismo subito negli ultimi mesi da parte di chi le chiedeva, dopo il ritiro, quando avrebbe fatto un figlio. "Si tende a incasellare la donna sempre e solo nel ruolo di madre", era stato il suo commento.